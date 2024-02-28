Realme GT Neo6 получит новый флагманский процессор

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился первыми подробностями о смартфоне Realme GT Neo6, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит новую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 и экран с разрешением 1,5K.

Напомним, что модель предыдущего поколения Realme GT Neo5 характеризуется 6,74-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц и яркостью до 1400 кд/м², фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт (есть версия с 240-Вт зарядкой), восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, ОЗУ LPDDR5x и флеш-памятью UFS 3.1, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, двумя стереодинамиками и 3,5-мм разъемом.