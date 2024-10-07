Realme GT Neo7 получит только 100-Вт зарядку

Известный своей осведомленностью инсайдер Smart Pikachu поделился подробностями о смартфоне Realme GT Neo 7, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят разогнанным вариантом топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, плоским дисплеем с разрешением 1.5K, батареей впечатляющей ёмкости и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Предыдущее поколение в лице GT Neo 6 предлагало 120-Вт зарядку при аккумуляторе ёмкостью 5500 мАч, а GT Neo 5 и вовсе 240-Вт в одной из версий. Вероятно, сниженная мощность зарядки является ценой за использование новой кремний-углеродной батареи повышенной ёмкости. Релиз смартфона ожидается уже в конце этого или начале следующего года.