Realme GT Neo7 выпустят до конца 2024 года

Известный информатор Smart Pikachu сообщает, что смартфон Realme GT Neo7 увидит свет до конца этого года. При этом модель предыдущего поколения в лице Realme GT Neo6 была выпущена только в мае этого года. Новинки приписывают наличие плоского экрана с разрешением 1,5K, разогнанной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 100-Вт быстрой проводной зарядки и аккумулятора большой ёмкости. Также этой осенью ожидается выход смартфона Realme GT7 Pro на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 4.

Напомним, что Realme GT Neo6 получил 6,78-дюймовый изогнутый OLED-дисплей с разрешением 2780:1264 точки, глобальной и пиковой яркостью 1600 нит и 6000 нит соответственно, кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, 4-нм платформу Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, систему охлаждения площадью 10014 мм², батарею ёмкостью 5500 мАч и поддержку 120-Вт быстрой зарядки.