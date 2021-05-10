Realme GT и Realme GT Neo появились в продаже в Китае

Дефицит микросхем больно ударил по всем производителям смартфонов, однако это не мешает некоторым из них запускать полноценные продажи своих новинок. Например, сегодня компания Realme дала старт свободным продажам смартфонов Realme GT Neo и Realme GT, которые ранее можно было купить только через молниеносные распродажи.

Realme GT Neo оценен в 275 долларов за вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, 305 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти и 350 долларов за 12/256 ГБ. Realme GT доступен за 435 долларов в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.