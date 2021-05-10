Realme GT и Realme GT Neo появились в продаже в Китае

Дефицит микросхем больно ударил по всем производителям смартфонов, однако это не мешает некоторым из них запускать полноценные продажи своих новинок. Например, сегодня компания Realme дала старт свободным продажам смартфонов Realme GT Neo и Realme GT, которые ранее можно было купить только через молниеносные распродажи.

Realme GT Neo оценен в 275 долларов за вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, 305 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти и 350 долларов за 12/256 ГБ. Realme GT доступен за 435 долларов в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.
Комментарии и отзывы Realme GT
Новости:
Смартфон Poco F3 GT выпустят в мае

Сетевые источники сообщили о том, что компания Xiaomi представит в Индии смартфон Poco F3 GT. Релиз долже...
Samsung Galaxy M12 вышел в России

Компания Samsung дала старт российским продажам недорогого смартфона Galaxy M12, который уже успел стать ...
Samsung Galaxy S21 FE показали на фото и рендере

В сети появилось фото защитного стекла для ожидаемого смартфона Galaxy S21 FE, который придет на смену пр...
Первая партия ZTE Axon 30 Ultra полностью распродана

Компания ZTE объявила о том, что первая партия появившегося сегодня в продаже смартфона Axon 30 Ultra уже...
LG официально обязуется обновлять свои телефоны три года

Ранее компания LG заявила и подтвердила, что закрывает мобильное подразделение компании, после нескольких...
Обзор A4Tech Bloody W90 Max. Игровая мыш...
Обзор A4Tech Bloody W90 Max. Игровая мышТестируемая сегодня мышка A4Tech Bloody W90 Max ориентирована на любителей шутеров и киберспортивные игры...
Лучшие аксессуары для HONOR Band 6...
Лучшие аксессуары для HONOR Band 6Если вы не знаете, как выбирать ...
Планшет Lenovo Tab M10 получит поддержку...
Планшет Lenovo Tab M10 получит поддержкуВ базе данных Google Play Console и бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о планшете с кодовым наимен...
Лучшие аккумуляторные шуруповерты. Bosch...
Лучшие аккумуляторные шуруповерты. BoschВ арсенале каждого хозяйственного мужчины есть инструменты, которые предназначены для проведения домашних...
Преемник Nokia 8.3 получит новое названи...
Преемник Nokia 8.3 получит новое названиВ прошлом году HMD Global представила Nokia 8.3 как свой первый смартфон с поддержкой 5G. Свежая информац...
Продажи Samsung Galaxy S21 в США в два р...
Продажи Samsung Galaxy S21 в США в два рСерии Samsung Galaxy S21 смартфон видел сильные первоначальные продажи в США и превзошел своего предшеств...
Обзор HIPER Atria Mini. Компактная колон...
Обзор HIPER Atria Mini. Компактная колонВ центре внимания портативная колонка HIPER Atria Mini с современным модулем беспроводной связи, режимом ...
Новые Chromebook Lenovo на базе процессо...
Новые Chromebook Lenovo на базе процессоУ компании Lenovo скоро появится два новых Chromebook на базе процессора MediaTek. Два новых устройств Le...
Samsung Galaxy A52 5G получит рейтинг IP...
Samsung Galaxy A52 5G получит рейтинг IPВ преддверии запуска смартфона Samsung Galaxy A52 5G, в сеть утекают все больше и больше информации об г...
Xiaomi представила подставку для беспров...
Xiaomi представила подставку для беспровКитайская компания представила несколько новых решений для беспроводной зарядки, в которых были представл...
Sennheiser IE 300 добрались до Индии...
Sennheiser IE 300 добрались до ИндииВ прошлом месяце Sennheiser сообщила, что собирается продать свой бизнес по производству потребительского...
Lexar выпустила твердотельный NVMe накоп...
Lexar выпустила твердотельный NVMe накопLexar выпустила твердотельный NVMe накопитель NM620. Новинка представлена в формате M.2 2280 с интерфейсо...
Обзор Harper HB-513. Недорогие TWS наушники с Bluetooth 5.1Обзор Harper HB-513. Недорогие TWS наушники с Bluetooth 5.1
Обзор Eufy Indoor Cam 2K. Умная камера с 2К-съемкойОбзор Eufy Indoor Cam 2K. Умная камера с 2К-съемкой
Обзор Corsair MP600 CORE 1TB (CSSD-F1000GBMP600COR). М.2 накопитель с PCIe 4.0Обзор Corsair MP600 CORE 1TB (CSSD-F1000GBMP600COR). М.2 накопитель с PCIe 4.0
Обзор LEXAND LR21. Недорогой видеорегистраторОбзор LEXAND LR21. Недорогой видеорегистратор
Обзор HIPER Purifier ION mini v1. Умный очиститель воздуха с ионизаторомОбзор HIPER Purifier ION mini v1. Умный очиститель воздуха с ионизатором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор

2006-2021 © MegaObzor