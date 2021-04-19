Realme GT с 12/256 ГБ памяти подешевел до $500

Компания Realme снизила цену на смартфон Realme GT, но только для версии с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Теперь она стоит 500 долларов. Напомним, что перед нами один из самых дешевых смартфонов на топовой платформе Snapdragon 888.

Аппарат также оснащается оперативной памятью LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.1, 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, двумя датчиками внешней освещённости, стереодинамиками, поддержкой Hi-Res Audio, 3,5-мм разъемом, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, жидкостной системой охлаждения, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт и предустановленной оболочкой Realme UI 2.0 на базе Android 11.