Realme GT2 Master Exploration Edition готов к выходу

В базе данных одного из китайских регуляторов засветился смартфон Realme GT2 Master Explorer Edition, который еще не был представлен официально. Недавно на скорый выход данной модели намекнул один из боссов Realme Сюй Ци. По словам источника, новинку оснастят топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, двухэлементным аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и плоским 6,7-дюймовым дисплеем BOE. Главной особенностью смартфона станет оригинальный дизайн, как и в случае со ставшим бестселлером предшественником Realme GT Master Exploration Edition. Ориентировочная цена Realme GT2 Master Explorer Edition составляет 450 долларов.