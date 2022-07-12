Realme GT2 Master Exploration Edition оценен в $520

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme GT2 Master Exploration Edition, которая оценена в 520 долларов за базовый вариант с 8/128 ГБ памяти. Новинку оснастили топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, боковыми сенсорными кнопками, чувствительными к силе нажатия, системой охлаждения с площадью испарительной камеры 4811 мм2, батареей на 5000 мАч, поддержкой 100-Вт зарядки с соответствующим адаптером питания в комплекте, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп (объектив с 40-кратным увеличением), модемом 5G и 3,5-мм разъемом для наушников. Продажи смартфона в Китае начнутся 19 июля.