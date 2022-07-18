Realme GT2 Master Exploration Edition выходит в продажу

Компания Realme официально объявила, что представленный почти неделю назад смартфон Realme GT2 Master Explorer Edition появится в китайской продаже с завтрашнего дня. Версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 520 долларов, а вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти обойдется в 590 долларов.

Напомним, что новинка характеризуется топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, боковыми сенсорными кнопками, чувствительными к силе нажатия, системой охлаждения с площадью испарительной камеры 4811 мм2, батареей на 5000 мАч, поддержкой 100-Вт зарядки с соответствующим адаптером питания в комплекте, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп (объектив с 40-кратным увеличением), модемом 5G и 3,5-мм разъемом для наушников.