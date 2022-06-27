Realme GT2 Master Exploration Edition засветился на фото

Китайский регулятор TENAA опубликовал первое фото смартфона Realme GT2 Master Explorer Edition, который еще не был представлен официально. Также был представлен официальный тизер грядущей новинки. По предварительным данным, аппарат оснастят топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, корпусом толщиной 8,2 мм и массой 199 граммов, 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2412:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, двухэлементным аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной зарядки, тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп и 2 Мп, а также селфи-камерой разрешением 16 Мп. Цена смартфона не должна превысить 450 долларов.