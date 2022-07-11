Realme GT2 Master Explorer Edition получит скрытые боковые кнопки

В сети появились новые подробности о смартфоне Realme GT2 Master Explorer Edition, официальный релиз которого состоится 12 июля. Во-первых, аппарат получит процессор Pixelworks X7 для вставки кадров со сверхнизкой задержкой, которая окажется на 60% ниже, чем у нынешнего поколения. Во-вторых, смартфон оснастят скрытыми кнопками на боковой панели. Всё это, по словам производителя, сделает Realme GT2 Master Explorer Edition подходящим смартфоном для мобильных игр.

Заявлению Realme легко поверить, ведь смартфон также получит оперативную память LPDDR5X и топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Также сегодня в сети появилось сравнительное фото Realme GT2 Master Explorer Edition и iPhone 13 Pro, предлагающее оценить толщину рамок и ширину выреза в этих моделях. «Это выглядит так, будто он опережает iPhone на 5 лет», – написал автор утечки, инсайдер IceUniverse.