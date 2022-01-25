Realme GT2 Pro 8+128 ГБ снова поступила в продажу в Китае

Ранее в этом месяце в Китае была запущена новая серия Realme GT2. Вскоре после презентации вся линейка премиум-класса тут же была распродана всего за 3 минуты. И вот, более дорогая версия снова поступила в продажу.

Realme GT2 Pro доступен в четырех различных конфигурациях. Сюда входят версии 8 ГБ + 128 ГБ, 8 + 256 ГБ, 12 + 256 ГБ и версии 12 + 512 ГБ. Говоря о самом смартфоне, он оснащен 6,7-дюймовым экраном LPTO AMOLED с разрешением 2K 3216 x 1440 пикселей. Это гибкая панель с поддержкой частоты обновления 120 Гц, пиковой яркостью до 1400 нит. Под капотом флагманской модели установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Устройство работает от аккумуляторной батареи емкостью 5000 мАч, поддерживающей быструю зарядку мощностью 65 Вт, которая, по утверждению китайского бренда, обеспечивает 100% зарядку всего за 33 минуты.