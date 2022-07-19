Realme GT2 Pro оценен в 90 тысяч рублей

Компания Realme выпустила в российскую продажу смартфон Realme GT 2 Pro, который оценен в 90 тысяч рублей за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. При этом с 26 июля по конец августа новинка будет предлагаться со скидкой в 10 тысяч рублей.

Напомним, что смартфон оснащается топовой платформой Snapdragon 8 Gen 1, 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном LTPO с разрешением 3216:1440 пикселей, кадровой частотой от 1 до 120 Гц, яркостью до 1400 кд/кв.м, контрастностью 5 000 000:1 и сертификацией DisplayMate A+, системой охлаждения размером 36761 мм2, матричной антенной, поддержкой NFC и сотовых сетей 5G, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 150°) и 2 Мп (камера-микроскоп), селфи-камерой на 32 Мп, батареей емкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки на 65 Вт.
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