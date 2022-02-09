Realme GT2 Pro рекордно подешевел в Китае

Компания Realme снизила цены на смартфон Realme GT2 Pro, который сразу после выхода стал бестселлером у себя на родине. Теперь аппарат можно купить в Китае по цене в 581, 675 и 754 долларов за версии с 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ памяти соответственно. На старте продаж за них просили 659, 707 и 786 долларов. Базовая версия на 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти в продаже отсутствует.

Напомним, что Realme GT2 Pro оснащается топовым процессором Snapdragon 8 Gen 1, 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем LTPO с разрешением 3216:1440 пикселей, частотой обновления от 1 до 120 Гц, яркостью до 1400 кд/кв.м, контрастностью 5 000 000:1 и сертификацией DisplayMate A+, системой охлаждения размером 36761 мм2, матричной антенной, поддержкой NFC и сетей 5G, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 150°) и 2 Мп (камера-микроскоп), фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором на 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт.