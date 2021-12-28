Realme GT2 Pro уже доступен для заказа

Согласно базе данных TENAA, смартфон также получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 3216:1440 точек и частотой обновления 120 Гц, подэкранный дактилоскоп, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп, чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ОЗУ LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1, аккумулятор на 5000 мАч поддержку проводной 65-Вт зарядки, предустановленную ОС Android 12 с надстройкой Realme UI 3.0, поддержку сотовых сетей 5G (SA/NSA), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2, NFC и стереодинамики.