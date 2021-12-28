Realme GT2 Pro уже доступен для заказа

Компания Realme начала принимать предварительные заказы на смартфон Realme GT2 Pro, который еще не был представлен официально. Потенциальным покупателям нужно заплатить один юань, чтобы забронировать устройство в интернет-магазине Realme, на JD.com, Tmall и Suning. Оставшуюся сумму нужно будет доплатить 4 января, когда стартуют продажи. В магазинах принимаются заказы на версии с 8 ГБ оперативной и 256 флеш-памяти, а также с 12/256 ГБ памяти.

Согласно базе данных TENAA, смартфон также получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 3216:1440 точек и частотой обновления 120 Гц, подэкранный дактилоскоп, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп, чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ОЗУ LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1, аккумулятор на 5000 мАч поддержку проводной 65-Вт зарядки, предустановленную ОС Android 12 с надстройкой Realme UI 3.0, поддержку сотовых сетей 5G (SA/NSA), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2, NFC и стереодинамики.