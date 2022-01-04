Realme GT2 на Snapdragon 888 оценен в $410

Компания Realme официально представила смартфон Realme GT2, который среди прочего получил производительную платформу Snapdragon 888. Новинку также оснастили 6,62-дюймовым Samsung AMOLED E4 экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой Realme UI 3.0, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (IMX766 с оптической стабилизацией), 8 Мп (сверхширокоугольный с углом обзора 119°) и 2 Мп (макро), селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 65 Вт, толщиной 8,6 мм и массой 199 граммов. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 410 долларов, 8/256 ГБ – 440 долларов, а с 12/256 ГБ – 490 долларов.