Realme GT2 получит 32-Мп фронтальную камеру

Компания Realme поделилась подробностями о камерах смартфонов Realme GT2 и Realme GT2 Pro, официальный релиз которых запланирован на 4 января. Итак, новинки получат селфи-камеру разрешением 32 Мп, тройную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766 с п оптической стабилизацией), сверхширокоугольным на 50 Мп с углом 150° и вспомогательный модуль на 2 Мп.

Ранее было подтверждено наличие топовой платформы Snapdragon 8 Gen 1, AMOLED-экрана с разрешением 2K, нового режима повышенной производительности под названием GT Mode 3.0 и предустановленной оболочки Realme UI 3.0 на основе ОС Android 12.