Realme GT2 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Realme GT2 с модельным наименованием Realme RMX3310. Аппарат показал результат в 1125 баллов в однопоточном испытании и 3278 баллов в многопоточном. Бенчмарк подтверждает наличие платформы Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 12.

Смартфон также должен получить 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камеру разрешением 16 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, 256 ГБ встроенной памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт.