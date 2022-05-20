Realme GT2s Pro будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 1+

На данный момент Realme выпустила два флагманских телефона серии GT 2, такие как Realme GT 2 с процессором Snapdragon 888 SoC и Realme GT 2 Pro на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 1. Будущий флагман будет называться Realme GT2s Pro. Snapdragon 8 Gen 1+ может быть единственным крупным обновлением Realme GT 2s Pro. GT 2 и GT 2 Pro поддерживают быструю зарядку мощностью 65 Вт. Еще неизвестно, поступит ли Realme GT 2s Pro с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Вероятно, он позаимствует большинство характеристик у GT 2 Pro.