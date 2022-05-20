Realme GT2s Pro будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 1+

Несколько OEM-производителей смартфонов собираются выпустить смартфоны на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 1+ в ближайшие месяцы. Новая информация показывает, что Realme также готовится выпустить свой флагман. Надежный информатор пролил некоторую предварительную информацию об этом устройстве.

На данный момент Realme выпустила два флагманских телефона серии GT 2, такие как Realme GT 2 с процессором Snapdragon 888 SoC и Realme GT 2 Pro на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 1. Будущий флагман будет называться Realme GT2s Pro. Snapdragon 8 Gen 1+ может быть единственным крупным обновлением Realme GT 2s Pro. GT 2 и GT 2 Pro поддерживают быструю зарядку мощностью 65 Вт. Еще неизвестно, поступит ли Realme GT 2s Pro с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Вероятно, он позаимствует большинство характеристик у GT 2 Pro.
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