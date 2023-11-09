Realme GT5 Pro показали на первом фото

Китайские источники опубликовали первую фотографии флагманского смартфона Realme GT5 Pro, который еще не был представлен официально. Отметим белую расцветку, круглый блок основной камеры с четырьмя модулями и скругленные грани корпуса. Ранее китайский производитель подтвердил наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, блока рассеивания тепла площадью 10000 мм², дисплея с пиковой яркостью 3000 нит и поддержки 240-Вт проводной зарядки.

Смартфон также может получить главный модуль основной камеры на базе сенсора Sony LYT808, сверхширокоугольный модуль на датчике OmniVision OVO8D10 и перископический модуль на Sony IMX890, батарею ёмкостью 5260 мАч, корпус толщиной 9,2 мм и массой 220 граммов.