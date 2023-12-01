Realme GT5 Pro показали в двух расцветках

Компания Realme опубликовала новые тизеры смартфона Realme GT5 Pro, который будет представлен 7 декабря в Китае. На этот раз нам демонстрируют грядущую новинку в черной и коричневой расцветках. Последняя может похвастаться отделкой задней панели из кожи. Также отметим наличие алюминиевой рамки.

Ранее было подтверждено использование экрана производства BOE с пиковой яркостью 4500 кд/м2, максимальной яркостью 1600 кд/м2 в обычном режиме, разрешением 1,5K, частотой обновления от 1 до 144 Гц, защитой глаз Rheinland Global Eye Protection 3.0 и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц.