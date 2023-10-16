Realme GT5 Pro получит 50-Вт беспроводную зарядку

Известный достоверными утечками информатор Аблишек Ядов поделился подробностями о смартфоне Realme GT5 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят топовой 3-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, релиз которой ожидается через несколько дней, изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2K, за производство которого отвечает компания BOE, оперативной памятью стандарта LPDDR5x, флеш-памятью UFS 4.0, батареей ёмкостью 5400 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор IMX966 оптическая стабилизация изображения) и 50 Мп (датчик изображения OV64B с 3-кратным оптическим приближением и стабилизацией), а также предустановленной операционной системой Android 14.

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