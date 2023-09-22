Realme GT5 Pro получит SoC Snapdragon 8 Gen 3

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Realme GT5 Pro, который еще не был представлен официально. По данным источника, аппарат будет основан на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, официальный релиз которой ожидается уже в следующем месяце. Также устройству приписывают наличие основной камеры с перископным модулем.

Напомним, что чуть меньше месяца назад был выпущен смартфон Realme GT5, который оснащается версией поддержкой 150-Вт зарядки и батареей ёмкостью 5240 мАч, вариантом с АКБ на 4600 мАч, 240-Вт проводной зарядкой и 24/1 ТБ памяти, 6,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772:1240 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 1450 нит, флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро).
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