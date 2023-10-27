Realme GT5 Pro получит батарею на 5260 мАч

В базе данных китайского сертификатора TENAA обнаружились подробности о флагманском смартфоне Realme GT5 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, регулятор подтвердил наличие новенькой топовой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, выполненной по нормам 4-нм техпроцесса, 6,78-дюймового изогнутого OLED-дисплея с разрешением 2780:1264 пикселя, селфи-камеры на 32 Мп, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп и 8 Мп, аккумулятора ёмкостью 5260 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, 8 ГБ, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, а также корпуса толщиной 9,2 мм и массой 220 граммов.