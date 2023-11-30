Realme GT5 Pro получит очень яркий экран

Компания Realme объявила, что в смартфоне Realme GT5 Pro будет использоваться дисплей производства BOE с пиковой яркостью 4500 кд/м2. В обычном режиме его максимальная яркость составит 1600 кд/м2. Ранее экран с пиковой яркостью 4500 кд/м2 был заявлен в OnePlus 12. Панель также характеризуется разрешением 1,5K, кадровой частотой от 1 до 144 Гц, защитой глаз Rheinland Global Eye Protection 3.0 и частотой ШИМ 2160 Гц.

Ранее Realme подтвердила использование топовой 4-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ оперативной памяти, батареи ёмкостью 5400 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.