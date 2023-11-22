Realme GT5 Pro получит самый дорогой телеобъектив

Компания Realme раскрыла новые подробности о смартфоне Realme GT5 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит модуль основной камеры с 50-Мп датчиком изображения Sony IMX890 и телеобъективом с диафрагмой F/2,6, 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения. По словам производителя, перед нами самый маленький перископический телеобъектив с поддержкой технологии слияния пикселей 4-в-1 для основной камеры. Все это делает данный перископический модуль самым дорогим на рынке. Ранее сообщалось, что Realme GT5 Pro оснастят дисплеем с разрешением 1,5K и пиковой яркостью более 3000 кд/м2, батареей ёмкостью 5400 мАч, а также поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.