Realme GT5 Pro получит самый яркий на рынке дисплей

Смартфон Realme GT5 Pro благодаря многочисленным утечкам уже не является большим секретом для потенциальных покупателей — это флагман Realme с процессором Snapdragon 8 Gen 3, который в ближайшем будущем будет представлен всему миру. Но главная особенность смартфона в том, что он будет предлагать экран с пиковой яркостью до 3 000 нит, что делает его самым ярким экраном из всех, которые когда-либо устанавливались на смартфонах. При этом стоит понимать, что о самом экране пока мало информации. Скорее всего, он произведён компанией BOE, которая является лидером на рынке передовых дисплеем и снабжает массу китайских компаний качественной продукцией.

Скорее всего, это тот же дисплей, который будет представлен в OnePlus 12, который выйдет позже в этом году, и учитывая, что Realme является сестринской компанией OnePlus, логично использовать идентичные компоненты для унификации производства. Более того, этот дисплей имеет нестандартное разрешение 1220p, предлагает тонкие рамки и изогнутое стекло 2.5D, что для современного рынка смартфонов в целом уникальное явление. Правда, хотелось бы уточнить, что на данный момент компания Realme не объявила дату релиза смартфона Realme GT5 Pro, но учитывая, что смартфон уже прошёл сертификацию, а также массу сливов относительно данного флагмана, можно предположить, что релиз устройства состоится в самое ближайшее время. Будем ждать презентации и тогда можно будет говорить более детально о преимуществах гаджета.