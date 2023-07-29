Realme GT5 показали на первом фото

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился первой фотографией смартфона Realme GT5, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Аппарат на снимке запечатлен в защитный чехол, а потому мы можем различить лишь врезанную по центру экрана селфи-камеру.

Что до технических характеристик, устройству приписывают наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ оперативной памяти, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 150 Вт или 240 Вт в зависимости от версии, 6,74-дюймовго OLED-дисплея с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц, предустановленной ОС Android 13 с прошивкой Realme UI 4.0, селфи-камеры на 16 Мп, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX890 и оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, а также аккумуляторов ёмкостью 5200 мАч и 4600 мАч соответственно.

MediaTek и NVIDIA вместе создадут мобильный процессор…
Если верить свежей информации инсайдеров, компании MediaTek и NVIDIA планируют сотрудничество, чтобы совм…
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-…
В центре внимания сегодня будет среднебюджетный смартфон TECNO Spark 10 Pro с 6.8-дюймовым дисплеем, подд…
Google Pixel 7a засветился в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Google Pixel 7a, официаль…
Vivo X90s выйдет в четырех расцветках …
На крупнейшей китайской площадке JD появились подробности о расцветках и конфигурациях памяти смартфона V…
Realme GT Neo3 подешевел в Китае …
Компания Realme снизила цену на смартфон Realme GT Neo3, который не так давно появился в китайской продаж…
Honor X7a Plus вышел в России …
В России стартовали продажи смартфона Honor X7a Plus, который оценен в 20 тысяч рублей за вариант с 6 ГБ …
Смартфон Sharp Aquos R7s оценен в 1065 долларов…
Компания Sharp представила в Индонезии смартфон Aquos R7s, который является глобальной версией выпущенног…
Смартфон AGM G2 Guardian с тепловизором появился в продаже …
Компания AGM дала старт продажам смартфона G2 Guardian, который может похвастаться тепловизором с дальнос…
Обзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 ГцОбзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 Гц
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях
Обзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценойОбзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценой
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor