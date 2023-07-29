Realme GT5 показали на первом фото

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился первой фотографией смартфона Realme GT5, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Аппарат на снимке запечатлен в защитный чехол, а потому мы можем различить лишь врезанную по центру экрана селфи-камеру.

Что до технических характеристик, устройству приписывают наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ оперативной памяти, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 150 Вт или 240 Вт в зависимости от версии, 6,74-дюймовго OLED-дисплея с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц, предустановленной ОС Android 13 с прошивкой Realme UI 4.0, селфи-камеры на 16 Мп, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX890 и оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, а также аккумуляторов ёмкостью 5200 мАч и 4600 мАч соответственно.