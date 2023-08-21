Realme GT5 с 24 ГБ ОЗУ засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Realme GT5, который представят 28 августа. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 24 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 13. Аппарат набрал 2011 и 5305 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Realme GT5 также приписывают наличие 6,74-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камеры на 16 Мп, аккумулятора ёмкостью 4600 мАч и поддержки 240-Вт зарядки.