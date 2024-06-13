Realme GT6 получит продвинутую флагманскую камеру

Это официальная информация, так что ей, безусловно, можно верить. Кроме того, в свежем пресс-релизе указано, что стоимость смартфона будет ниже 1000 евро, что неудивительно — Realme никогда не продавала смартфоны с такой высокой ценой, даже флагманы. Так что теперь осталось выяснить насколько цена будет ниже 1000 евро, потому что 999 евро тоже входят в указанный диапазон. Также производитель подтверждает, что смартфон GT6 будет иметь движок HyperTone Image и поддерживать запись видео в формате 4K Dolby Vision. Также известно, что новый флагман будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, который обеспечит работу ИИ-функций (Smart Loop, Smart Removal и Night Vision Mode). Глобальная презентация GT6 состоится в следующий четверг, так что ждать официальных данных с полным набором деталей уже не так долго.