Realme GT6 получит продвинутую флагманскую камеру

Компания Realme официально представит новый смартфон под названием GT6 уже совсем скоро, 20 июня, а сегодня компания решила поделиться с пользователями некоторыми деталями относительно своего флагманского гаджета нового поколения. Например, производитель сообщил, что смартфон будет оснащёе датчиком изображения топового уровня Sony LYT-808 в основной 50-мегапиксельной камере, а также телеобъективом с 2-кратным зумом. Также стоит отметить, что новый смартфон также будет использовать 8T LTPO OLED-панель от китайской компании BOE, которая является лидером по производству дисплеев, с пиковой яркостью до 6000 нит и частотой ШИМ 2160 Гц.

Это официальная информация, так что ей, безусловно, можно верить. Кроме того, в свежем пресс-релизе указано, что стоимость смартфона будет ниже 1000 евро, что неудивительно — Realme никогда не продавала смартфоны с такой высокой ценой, даже флагманы. Так что теперь осталось выяснить насколько цена будет ниже 1000 евро, потому что 999 евро тоже входят в указанный диапазон. Также производитель подтверждает, что смартфон GT6 будет иметь движок HyperTone Image и поддерживать запись видео в формате 4K Dolby Vision. Также известно, что новый флагман будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, который обеспечит работу ИИ-функций (Smart Loop, Smart Removal и Night Vision Mode). Глобальная презентация GT6 состоится в следующий четверг, так что ждать официальных данных с полным набором деталей уже не так долго.
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