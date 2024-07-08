Realme GT6 получит три номерных обновления Android

Компания Realme раскрыла новые подробности о смартфоне Realme GT6, официальный релиз которого состоится уже завтра, 9 июля. Сообщается, что аппарат будет работать под управлением фирменной прошивки Realme UI 5.0, а позже получит три номерных обновления Android и четыре года апдейтов безопасности.

Ранее китайский производитель раскрыл наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, плоского OLED-экрана с разрешением 1,5K и пиковой яркостью 6000 нит, батареи ёмкостью 5800 мАч и поддержки 120-Вт быстрой проводной зарядки.