Realme GT7 Pro Racing Edition показали на пресс-рендерах

Компания Realme опубликовала официальные изображения смартфона Realme GT7 Pro Racing Edition, презентация которого состоится уже 13 февраля этого года. Аппарат демонстрируется в расцветках Neptune Exploration Edition и Star Trace Titanium. Что до технических характеристик, пока подтверждено наличие сдвоенной основной камеры и флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Напомним, что оригинальный Realme GT7 Pro оснащается однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, системой охлаждения площадью 11480 мм², 6,78-дюймовым Eco² OLED Plus-экраном Samsung разрешением 2780:1264 точек, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 6000 нит, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX906 на 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация, 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (кратное оптическое приближение), батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.