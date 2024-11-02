Realme GT7 Pro будут обновлять 4 года

Компания Realme объявила, что смартфон GT7 Pro будет получать обновления операционной системы Android в течение четырех лет. Изначально аппарат будет работать под управлением фирменной прошивки Realme UI 6.0 на базе Android 15. Ранее стало известно о наличии 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти, основной камеры с главным 50-Мп модулем и перископным модулем с 3-кратным оптическим зумом, фирменной технологии AI Zoom Ultra Clarity для повышения четкости фото, экрана 8T LTPO Eco² OLED Plus производства Samsung с глобальной яркостью 2000 нит и рамки корпуса из авиационного алюминия. Официальный релиз смартфона состоится уже 4 ноября.