Realme GT7 Pro оценен в 505 долларов

Компания Realme объявила цены на представленный сегодня смартфон Realme GT7 Pro. Новинку оценили на домашнем для производителя китайском рынке в 505, 550, 565, 605 и 675 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, системой охлаждения площадью 11480 мм², 6,78-дюймовым Eco² OLED Plus-экраном Samsung разрешением 2780:1264 точек, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 6000 нит, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX906 на 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация, 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (кратное оптическое приближение), батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, а также предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой Realme UI 6.0 и тремя номерными обновлениями ОС в будущем.