Realme GT7 Pro показали на рендере

Китайские источники опубликовали первый рендер смартфона Realme GT7 Pro, который еще не был представлен официально. Отметим квадратный блок основной камеры с тремя модулями и вспышкой, который придет на смену круглой камере в GT5 Pro. При этом, блок камеры черный, а расцветка задней панели белая.

По данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, Realme GT7 Pro получит изогнутый 6,78-дюймовый дисплей LTPO производства BOE с разрешением 1,5K и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, защиту от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68/69, а также основную камеру с перископным телефотомодулем с 3-кратным оптическим приближением и сенсором Sony LYT-600.