Realme GT7 Pro показали в трех расцветках

Компания Realme опубликовала новые изображения и подробности о характеристиках смартфона Realme GT7 Pro, официальный релиз которого запланирован на 4 ноября. На этот раз аппарат продемонстрировали в расцветках Mars Exploration Edition, Light Domain White и Star Trace Titanium. Отметим плоскую рамку из авиационного алюминиевого сплава и внушительно выпирающую за пределы корпуса основную камеру.

Также производитель подтвердил наличие 50-Мп модуля с телеобъективом и датчиком изображения Sony IMX882, фирменной технологии AI Zoom Ultra Clarity для повышения четкости фото, топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite, экрана 8T LTPO Eco² OLED Plus производства Samsung с глобальной яркостью 2000 нит и фирменной прошивки UI 6.0 на базе операционной системы.