Realme GT7 Pro получит SoC Snapdragon 8 Gen 4

Недавно один из руководителей компании Realme Чейз Сюй заявил, что глобальный релиз флагманского смартфона Realme GT7 Pro состоится в этом году. Сегодня авторитетный информатор Digital Chat Station поделился первыми подробностями о грядущей новинке. Утверждается, что Realme GT7 Pro первым на рынке получит топовую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Официальный релиз процессора ожидается в октябре этого года, а самого смартфона – в четвертом квартале этого года.

Напомним, что неделю назад был представлен смартфон Realme GT 6T, который оснащается 6,78-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED с разрешением 2780:1264 точки, пиковой яркостью 6000 нит, частотой ШИМ-регулировки 2160 Гц и частотой обновления 120 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony LYT-600 и OIS) и 8 Мп (сверхширик на IMX355), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, 4-нм чипсетом Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, оперативной памятью LPDDR5x, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт.