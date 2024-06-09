Realme GT7 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 4

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне realme GT7 Pro, релиз которого состоится в самом конце этого года. Итак, устройству приписывают наличие еще не представленной официальной флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, экрана LTPO OLED с разрешением 1,5K от местного производителя, до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ флеш-памяти, основной камеры с перископным телефотомодулем с 3-кратным оптическим приближением и аккумулятора с большой ёмкостью. Ориентировочная цена смартфона пока не раскрывается.