Realme GT7 Pro протестировали в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Realme GT7 Pro, который будет представлен уже 4 ноября. Бенчмарк подтвердил наличие новенького 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц, 16 ГБ ОЗУ и предустановленной ОС Android 15. Аппарат набрал 3153 и 6554 балла в однопоточном и многопоточном испытаниях соответственно.

Ранее стало известно о наличии 50-Мп модуля с телеобъективом и датчиком изображения Sony IMX882, фирменной технологии AI Zoom Ultra Clarity для повышения четкости фото, экрана 8T LTPO Eco² OLED Plus производства Samsung с глобальной яркостью 2000 нит, фирменной прошивки UI 6.0 и рамки корпуса из авиационного алюминия.
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