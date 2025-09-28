Realme GT8 получит 2К-экран с кадровой частотой 144 Гц

Компания Realme раскрыла новые подробности о смартфоне Realme GT8, который будет представлен уже в следующем месяце. Итак, новинку оснастят экраном Sky Dome с разрешением 2K, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 4000 нит, ультра-тёмным режимом защиты зрения с яркостью 1 нит, технологией полноцветной подсветки для защиты зрения, поддержкой DC Dimming на полной яркости, минимальным мерцанием и коэффициентом SVM 0,07. Ранее было подтверждено наличие флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с максимальной частотой 4,6 ГГц и графическим ускорителем Adreno 840.