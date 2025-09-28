Realme GT8 получит 2К-экран с кадровой частотой 144 Гц

Компания Realme раскрыла новые подробности о смартфоне Realme GT8, который будет представлен уже в следующем месяце. Итак, новинку оснастят экраном Sky Dome с разрешением 2K, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 4000 нит, ультра-тёмным режимом защиты зрения с яркостью 1 нит, технологией полноцветной подсветки для защиты зрения, поддержкой DC Dimming на полной яркости, минимальным мерцанием и коэффициентом SVM 0,07. Ранее было подтверждено наличие флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с максимальной частотой 4,6 ГГц и графическим ускорителем Adreno 840.

TSMC повышает стоимость своих чипов…
Крупнейший контрактный производитель полупроводников TSMC собирается поднять цены на все современные техп…
Samsung представила ужасные результаты за второй квартал…
Samsung может выйти из финансового кризиса в ближайшие кварталы благодаря смене стратегии, однако результ…
Samsung Galaxy S25 FE получит яркий экран …
Сетевой информатор Ахмед Квайдер опубликовал новые подробности о характеристиках смартфона Samsung Galaxy…
Redmi Note 15 Pro+ протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Redmi Note 1…
Официально: Infinix Hot 60i 5G получит АКБ на 6000 мАч…
Компания Infinix раскрыла подробности о смартфоне Hot 60i 5G, который будет официально представлен в Инди…
OPPO K13 Turbo показали на пресс-рендере…
Компания OPPO опубликовала официальные изображения смартфона K13 Turbo, который будет представлен 21 июля…
iPhone 17 Pro подорожает на 100 долларов…
Согласно последней информации, базовая версия iPhone 17 будет стоить 799 долларов — столько же, сколько и…
Представлен смартфон Redmi 15 5G с АКБ на 7000 мАч…
Компания Xiaomi объявила о выпуске бюджетного смартфона Redmi 15 5G, который оценен на дебютном малазийск…
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor