Realme Готовит два смартфона и наушники к релизу

Ожидается, что китайский производитель смартфонов Realme выпустит множество новых продуктов на мировые рынки в ближайшие дни. Некоторые из этих устройств теперь сертифицированы SIRIM. Устройства, получившие сертификаты Института стандартов и промышленных исследований Малайзии (SIRIM), включают два телефона и две пары беспроводных наушников. К сожалению, сертификаты ничего не раскрывают о характеристика этих устройств. Но, вероятно, производитель планирует порадовать потенциальную аудиторию достаточно продвинутыми решениями, которые получат низкую стоимость при вполне адекватных параметрах производительности. Возможно, этого будет недостаточно, чтобы покорить мировой рынок, но в некоторых регионах смартфоны и наушники точно будут популярными.