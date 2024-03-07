Realme NARZO 70 Pro 5G показали на рендерах

Компания Realme опубликовала несколько тизеров смартфона Realme NARZO 70 Pro 5G, раскрывающих некоторые характеристики и дизайн грядущей новинки. Производитель подтвердил наличие стеклянной тыльной панели в глянцевом и матовом исполнениях, тройной основной камеры с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения Sony IMX890 оптического формата с оптической системой стабилизации изображения.

Ранее сообщалось, что смартфон оснастят OLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7050, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 67-Вт проводной зарядки. Презентация Realme NARZO 70 Pro 5G пройдет уже в этом месяце.

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