Realme NARZO 70 Turbo 5G оценили в 200 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью NARZO 70 Turbo 5G, которая появится в продаже на дебютном индийском рынке 16 сентября по цене в 200, 215 и 250 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6,67-дюймовым экраном AMOLED с разрешением Full HD+, яркостью до 2000 нит и кадровой частотой 120 Гц, подэкранным дактилоскопическим сенсором, корпусом толщиной 7,6 мм и массой 185 граммов, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP65, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300 Energy, ОЗУ стандарта LPDDR4x, флеш-памятью UFS 3.1, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, предустановленной ОС Android 14 с фирменной прошивкой Realme UI 5, модемом для сотовых сетей пятого поколения, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4.
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