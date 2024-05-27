Realme NARZO N65 оценен в 125 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью NARZO N65, которая обойдется на дебютном индийском рынке в 125 и 140 долларов за версии с 4/128 ГБ и 6 ГБ/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, предустановленной ОС Android 14 с фирменной оболочкой Realme 5.0, 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1604:720 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 625 нит, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 15-Вт проводной быстрой зарядки, боковым дактилоскопом, 3,5-мм аудиогнездом и модемом сотовых сетей пятого поколения.
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