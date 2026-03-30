Realme Narzo 100 Lite будет стоить 110 долларов

В сети появились подробности о бюджетном смартфоне Realme Narzo 100 Lite, который будет представлен в Индии в ближайшее время. Итак, аппарат получит конфигурации с 4/64, 4/128 и 6/128 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно, а также серебристую и серую расцветки корпуса. Цена базовой версии составит эквивалент 110 долларов. Остальные параметры пока не раскрываются.

Напомним, что в конце прошлого года был представлен Realme NARZO 90 5G с 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2372:1080 пикселей, частотой обновления изображения до 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6400 MAX, 6 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 60 Вт, корпусом толщиной 7,79 мм и массой 181 грамм, а также защитой от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69. Его цена составляет 185 долларов.
