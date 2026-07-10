Realme Narzo 100X 5G получит АКБ на 8000 мАч

Компания Realme раскрыла некоторые характеристики смартфона Narzo 100X 5G, официальная презентация которого запланирована на 15 июля. Итак, аппарат оснастят батареей ёмкостью 8000 мАч, корпусом толщиной 8,8 мм, поддержкой 45-Вт проводной, обратной зарядки и обходной зарядок (Bypass Charging), системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5300 мм², 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2, 256 ГБ встроенной памяти, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп и настраиваемой подсветкой AI Pulse Light, экраном с пиковой яркостью 1200 нит и кадровой частотой 144 Гц, корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD-810H, а также чёрной и оранжевой расцветками.