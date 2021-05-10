Realme Narzo 30 4G сертифицирован

Китайский производитель смартфонов Realme выпустила Realme Narzo 30 Pro 5G и Realme Narzo 30A. Компания потвердела, что выпустит смартфон в варианте 4G и 5G. Теперь в преддверии официального анонса 4G-версия смартфона была сертифицирована агентством SIRIM.

Предстоящая модель смартфона Realme Narzo 30 4G будет поставляться с номером модели RMX2156, стало известно это благодаря сертификации SIRIM, а также FCC, BIS, TKDN и EEC. Согласно списку Geekbench , это устройство будет работать на процессоре MediaTek Helio G95 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением Android 11. Также согласно сертификатам, смартфон получит батарею ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. К сожалению, больше об этом смартфоне ничего не известно.