Realme Narzo 30 5G вышел в России с большой скидкой

Компания Realme дала старт российским продажам смартфона Realme Narzo 30 5G, презентация которого состоялась месяц назад. Вплоть до 10 утра 16 июня новинка будет доступна в официальном магазине Realme на Tmall AliExpress за 13 тысяч рублей, а потом подорожает до 20 тысяч.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,5-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, платформой MediaTek Dimensity 700 5G, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти MicroSD, боковым сканером отпечатков пальцев, тройной основной камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, симметричным портом USB Type-C, поддержкой NFC, аккумулятором на 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт.
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