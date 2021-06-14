Realme Narzo 30 5G вышел в России с большой скидкой

Напомним, что смартфон характеризуется 6,5-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, платформой MediaTek Dimensity 700 5G, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти MicroSD, боковым сканером отпечатков пальцев, тройной основной камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, симметричным портом USB Type-C, поддержкой NFC, аккумулятором на 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт.
Компания Realme дала старт российским продажам смартфона Realme Narzo 30 5G, презентация которого состоялась месяц назад. Вплоть до 10 утра 16 июня новинка будет доступна в официальном магазине Realme на Tmall AliExpress за 13 тысяч рублей, а потом подорожает до 20 тысяч.