Realme Narzo 30 получит SoC Helio G95

В сети появилась новая порция подробностей о смартфоне Realme Narzo 30, который, как уже было подтверждено гендиректором Realme Мадхавом Шетом, выйдет в версиях с модемами 4G и 5G. Первая версия с модельным номером RMX2156 засветилась в базе данных бенчмарка Geekbench. Сообщается, что аппарат оснащается процессором Helio G95, 6 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 11. В одноядерном тестировании смартфон набрал 517 баллов, а в многоядерном – 1682 балла. Размеры смартфона составят 162,36:74,46:9,45 мм, масса – 198 граммов. Также сообщается о батарее ёмкостью 5000 мАч и поддержке проводной зарядки мощностью 30 Вт. Что до модели Realme Narzo 30 5G, то она может стать самой доступной моделью на индийском рынке с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.