Realme Narzo 50 оценен в 170 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Narzo 50, которая оценена в Индии в 170 долларов за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, а также в 215 долларов за 6/128 ГБ памяти. Новинка также характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek Helio G96, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.1, 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой Realme UI 3.0, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой 33-Вт зарядки, интерфейсом USB-C, боковом дактилоскопическим сенсором и 3,5-мм гнездом для наушников.