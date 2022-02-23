Realme Narzo 50 получит 120-Гц экран

Американский регулятор FCC подтвердил некоторые характеристики смартфона Realme Narzo 50, официальный релиз которого ожидается 24 февраля. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Helio G96, 6,6-дюймовый дисплей с кадровой частотой 120 Гц, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой 33-Вт зарядки, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, боковой дактилоскопический сенсор, корпус с габаритами 164,1:75,5:8,5 мм и предустановленную прошивку Realme UI 3.0 на основе операционной системы Android 12.