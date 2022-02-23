Realme Narzo 50 получит 120-Гц экран Американский регулятор FCC подтвердил некоторые характеристики смартфона Realme Narzo 50, официальный релиз которого ожидается 24 февраля. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Helio G96, 6,6-дюймовый дисплей с кадровой частотой 120 Гц, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой 33-Вт зарядки, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, боковой дактилоскопический сенсор, корпус с габаритами 164,1:75,5:8,5 мм и предустановленную прошивку Realme UI 3.0 на основе операционной системы Android 12. Американский регулятор FCC подтвердил некоторые характеристики смартфона Realme Narzo 50, официальный релиз которого ожидается 24 февраля. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Helio G96, 6,6-дюймовый дисплей с кадровой частотой 120 Гц, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой 33-Вт зарядки, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, боковой дактилоскопический сенсор, корпус с габаритами 164,1:75,5:8,5 мм и предустановленную прошивку Realme UI 3.0 на основе операционной системы Android 12. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 11:48 . Продукт - Realme Narzo 50 Комментарии и отзывы Realme Narzo 50

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